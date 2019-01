SHKODRA DHE LEZHA DO TE JENE DY RAJONET QE DO TE PERBALLEN ME NDERPRERJE TE ENERGJISE ELEKTRIKE NE DATAT 24 – 25 DHE 28 – 29 JANAR NGA ORA 08.00 DERI NE OREN 15.00. NJOFTIMI ESHTE BERE PUBLIK NGA OPERATORI I SISTEMIT TE TRANSMETIMIT, I CILI SQARON SE KJO GJE DO TE VIJE PER SHKAK TE PUNIMEVE REHABILITUESE TE LINJES SHKOPET – LAÇ. NUMRI I KONSUMATOREVE QE MBETEN PA ENERGJI SHKON NE 5274 ABONENTE. PER SHKAK TE VEPRIMEVE OPERATIVE NE RRJETIN E SISTEMIT TE TRANSMETIMIT, DO TE MBETET PA DRITA EDHE NJE PJESE E RAJONIT TE SHKODRES, KU KOHEZGJATJA E NDERPRERJEVE DO TE JETE 5 MINUTA PA ENERGJI. OST KERKON MIREKUPTIMIN E QYTETAREVE NE ZONAT E MBETURA PA ENERGJI, DUKE GARANTUAR QE NEPERMJET KETYRE INVESTIMEVE RRITET SIGURIA DHE CILESIA NE FURNIZIMIN ME ENERGJI ELEKTRIKE.