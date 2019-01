Soreca: Muajt në vijim të rëndësishëm për Shqipërinë

Në një kohë që Rumania merr Presidencën e Këshillit, ambasadori i BE-së në Tiranë, Luiggi Soreca ka paralajmëruar një vizitë të rëndësishme për vendin tonë në muajin shkurt.

“Është proges për sa i përket reformës në drejtësi. Është një progres për sa i përket kësaj fushe, gjithashtu drejtimit të SPAK. Kjo është e mirëpritur nga vendet e BE, ndërkohë që koha ecën, vizita e komisionerit Hanh është shumë e rëndësishme, për sa i përket reformës në drejtësi.

Vizitat e tyre e ndihmojnë ministrisë për t’u përgatitur. Në fund të shkurtit do të ketë vizitë të rëndësishëm. BE është e angazhuar në progresin e Shqipërisë dhe objektiva për sa i përket rrugës së Shqipërisë në BE. Është shumë i rëndësishëm dialogu konstruktiv i partive për të ardhmen e Shqipërisë. Muajt në vijim janë shumë të rëndësishme për Shqipërinë që ta tregojë veten shumë të përgatitur. BE do të bëjë vlerësimin e tyre edhe gjatë këtyre kohëve. Në emër BE dua t’i uroj Rumanisë dhe 6 muajt të shënojnë progres për Shqipërinë”, u shpreh ai.