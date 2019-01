PER KETE RAST KA REAGUAR EDHE INSPEKTORIATI SHTETEROR TEKNIK DHE INDUSTRIAL, PAS KERKESES SE BERE NGA ANA E BASHKISE SHKODER , DUKE HEDHUR POSHTE PRETENDIMIN SE NE SHKOLLEN “NDRE MJEDA” BOMBULA E GAZIT KA SHPERTHYER NE FLAKE. PAS ANALIZES SE BERE, SIPAS KETIJ INSTITUCIONI ESHTE DALE NE PERFUNDIMIN SE NUK KA PATUR ZJARR. NE DEKLARATEN E SHPERNDARE THUHET:

NE KETE KLASE NGROHJA REALIZOHEJ ME ANE TE NGROHTESIT ME GAZ GLN. SASIA E GAZIT NE BOMBOL KA QENE NE PERFUNDIM, NDAJ FIKJA E NGROHESIT SHOQEROHET ME ZHURMEN E LEHTE PERKATESE. MESUESI LUAN PIRANIQI KA MBYLLUR RRUGEN E GAZIT (VENTILIN E BOMBOLES). NE NGROHESIN E KLASES U KONSTATUA:

1- NUK KISHTE SHENJA ZJARRI.

2- NUK KISHTE RRJEDHJE GAZI.

3- TUBI LIDHES I BOMBOLES ME NGROHESIN ISHTE NE GJENDJE TE MIRE.

4- BOMBOLAT KANE MARKIMIN PERKATES,NGJYREN DHE VITIN E KONTROLLIT TEKNIK