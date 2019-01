Shifrat/ ISHP: 30 fëmijë të prekur nga fruthi, vaksinojini

Të paktën 30 fëmijë janë prekur nga fruthi në vendin tonë përgjatë kësaj periudhë. Lajmi bëhet i ditur nga Instituti i Shëndetit Publik. Sipas ISHP-së, rastet e konfirmuara i përkasin kryesisht grupmoshës nën 2 vjeç.

“Instituti i Shëndetit Publik ju bën thirrje të gjithë prindërve të vaksinojnë fëmijët e tyre sipas kalendarit kombëtar të vaksinimit dhe udhëzimeve të ISHP-së për grupet që janë më të rrezikuara.

Jo vetëm fëmijët, por edhe të rriturit që nuk janë vaksinuar ndaj fruthit apo nuk kanë marrë dy doza të vaksinës, duhet të vaksinohen. Vaksinimi ndaj fruthit është mbrojtja më e mirë për parandaluar fruthin dhe komplikacionet që vijnë prej tij. Për shkak se kjo periudhë e vitit sjell rritje të numrit të rasteve të infeksioneve respiratore dhe gripit, bëhet akoma më i rëndësishëm vaksinimi, për të parandaluar përhapjen e fruthit”, thuhet në njoftimin e ISHP-së.

Masat e ndërmarra për mbrojtjen nga fruthi dhe ndaj epidemisë të shkaktuar prej tij janë masa të kontrollit spitalor dhe në qendra shëndetësore, si me poshtë:

Izolimi në pavione të caktuara në spitale dhe vetëizolimi për rastet ambulatore.

Masa standarte të kontrollit të infeksionit dhe ato të transmetimit nëpërmjet ajrit.

Përdorim i mjeteve të mbrojtjes personale, si maskave, etj nga personeli dhe pacientët kur shkojnë në ekzaminime.

Vaksinim i personelit shëndetësor.

Monitorim i gjendjes mbrojtëse të personelit ndaj fruthit.

Gjurmim dhe vaksinim brenda 72 orëve i kontakteve.

Vaksinim i disa grupeve të rrezikuara.

Vendosja e survejancës aktive në të gjithë vendin.

Takime dhe trajnime për mjekët e familjes, institucioneve parashkollore dhe personelin infermier.

Monitorim dhe zbatim rigoroz të legjislacionit në lidhje me vaksinimin në institucionet parashkollore dhe shkollore si dhe institucionet shëndetësore.Po ashtu ISHP bën me dije se gjatë vitit 2018 dhe deri më tani raportohen të jenë kryer mbi 113,237 vaksinime, nga të cilat, mbi 51.227 janë vaksinime sipas kalendarit kombëtar të vaksinimit për personat në moshën 1 dhe 5 vjeç.

Ndërkohë janë kryer edhe rreth 62,000 vaksinime të tjera që i përkasin fëmijëve të prapambetur në vaksinim, të rriturve të pavaksinuar ose me një dozë, komunitetit rom, si edhe të gjithë personave që kanë qenë në kontakt me persona të dyshuar apo të sëmurë me fruth.