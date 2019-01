Komandanti i Komandës Ajrore të NATO-s, Gjenerali Tod Wolters, ndodhet në vendin tonë për një vizitë zyrtare. Ai u prit në një ceremoni zyrtare nga shefi i Shtabit të Përgjithshëm të Forcave të Armatosura, gjeneral brigade Bardhyl Kollçaku dhe më pas do të zhvillojë një takim me Ministren e Mbrojtjes, znj. Olta Xhaçka. Vizita vjen në kuadër të fillimit të zbatimit të paketës së NATO-s për bazën ajrore të Kuçovës. Pas përfundimit të pritjes me truprojë nderi të gjeneral Wolters, mbi Ministrinë e Mbrojtjes do të ketë fluturime të avionëve të NATO-s.

Axhenda e vizitës

Ora 10.30, ceremonia e pritjes së Komandantit të Forces Ajrore të NATO-s.

Ora 10.55-11.00, fluturimi demonstrativ i 5 avionëve te NATO: AWACS; 2 F – 16 dhe 2 Eurofighter, F-2000 A.

Ora 12.00, konferenca për median e Ministres Xhaçka dhe Gjeneral Wolters.