Menjëherë pas zgjedhjes së udhëheqjes së re Të partisë Demokratike, kryesisë dhe sekretariatit një nga zërat historik të kësaj force politike, Jozefina Topalli reagoi ashpër.

Për ish nr.2 të PD-së dhe ish-kryetaren e Kuvendit kjo udhëheqje e re e PD është; ‘’No face, no name, no voice”.

Por këtij reagimi të ashpër i është kundërpërgjigjur mbrëmjen e djeshme deputetja Albana Vokshi, pavarësisht se me tone shumë më të buta.

“E respektoj zonjën Topalli dhe kontributin që ajo ka dhënë për Partinë Demokratike. E respektoj edhe qëndrimin që ajo ka për kryesinë, por ka disa gjëra që unë i lexoj ndryshe.

Ajo thotë që personi më i votuar Kryesi ka më pak vota se gjysma e Këshillit Kombëtar, por nuk është tamam ashtu sepse ai ka më shumë se gjysma e personave që kanë votuar. Duhet pasur parasysh që edhe vota ka qenë e shpërndarë.

Sa u përket figurave që janë sot në Kryesi, ajo është një ndërthurje e të vjetrës me të rinjtë. Aty ka personalitete të shquara, ka ish-drejtues institucionesh të rëndësishme, aty ka ish-ministra, ka jurisë dhe ekonomistë, ka përfaqësues të ish-të përndjekurve dhe ish-pronarë. Të gjitha shtyllat e PD-së janë të përfaqësuara”, reagoi Vokshi mbrëmë në studion e emisionit “Byro politike”në ABC News.