Marku thirrje pedagogëve: Qeveria na do trupë të vdekur, koha të reagojmë

Pedagogët e Universitetit të Tiranës janë mbledhur sot për të krijuar koorporatën profesionale të vetëdijshme për rolin përgjegjësitë dhe funksionin e saj në shoqërinë shqiptare dhe në universitet. Në një zë ata kërkojnë anulimin e ligjit të arsimit të lartë pasi cënon rëndë autonominë universitare dhe liritë akademike.

Pedagogu Mark Marku bëri thirrje për të reaguar pasi nuk mund të lejohet askush që të cënojë dinjitetin e tyre.

Mark Marku: “Sot me VKM-të jemi shndërruar në një universitet pa kurrfarë autonomie universitare dhe lirisë akademike. “A do ta pranojnë ne këtë? Ky është një test për ne. A jemi ne një trupë e vdekur siç shpreson qeveria dhe uron që të jemi? A do të kemi forcë reaguese ta refuzojmë këtë gjëndje? Unë mendoj që po është koha. I kemi të gjitha mundësitë dhe nuk kemi pse të kemi frikë. Nuk ka arsye që një pedagog dhe një njeri i lirë të ketë frikë. Ne duhet të kemi frikë nga frika dhe unë i bëj thirrje të gjithëve të reagojmë sepse kemi dinjitetin dhe duhet ta mbrojmë dhe nuk duhet të lejojmë askënd që të na cënojë.

Cfarë çënon ligji i arsimit të lartë?

E para – Përmes 5 agjencive, i është hequr universiteti në drejtim të kërkimit shkencor, rekrutimit, përgatitjes së kurrikulave dhe programeve.

“Agjenci me iniciale të cilat fare mirë mund ti ngatërrosh me kompani farmaceutike. Aq të rëndësishme janë” tha profesor Marku.

Të gjithë e dimë sa vështirë është të reformojmë programet tona sepse e gjithë struktura burokratikeuniversitare që kalon deri në agjenci e ministri na kërkon ne 2- 3 vjet të bëjmë një program të ri. Po tentoj të bëjmë një ristrukturim të departamentit, një riformatim të programit për shkak të evoluimit të teknologjive të reja, por nuk e updetojmë dot.

E dyta- Përmes krijimit të strukturave brenda universitare dhe mbivendosjes së kompetencave të tyre. Nga njëra anë senati dhe rektorati nga ana tjetër Bordi i Administrimit me administratorin dy struktura paralele që kanë futur në krizë universitetin dhe i kanë hequr autonominë financiare universitetit. Është thënë në mënyrë propagandistike që autonomia financiare ka shkuar në bazë në univeristet, por praktikisht universiteti sot është jashtë vendimarrjes dhe përcaktimit të politika për përdorimin e fondeve në universitet. Kjo sjell pamundësi për të bërë kërkim shkencor, për të financuar karrierën profesionale të pedagogëve, pamundësi për të angazhuar studentët me projekte të kërkimit shkencor. pafundësi pamundësishë.

Mark Marku: ” VKM e kanë asgjësuar totalisht qoftë automoninë qoftë liritë autonomike, madje kanë depërtuar në pals në cënimin e lirive akademike. Është arritur aty sa ministria të bëjë vlerësimin e punës shkencore të karrierës profesionale të profesioratit. Jam i bindur se nuk ka vend në botë, jam i bindur që dhe Maduro që po bie tani përmes revolte masive nuk ka guxuar që të bëjë sulm të tillë kaq të fortë ndaj lirisë akademike dhe të drejtave të profesioriatit.”

Ministria do përcaktojë tekstet të cilat do përkthehen

Mark Marku: Ideja është që ministria do na përcaktojë tekstet të cilat do të përkthehen dhe më pas do të detyrohemi ti aplikojmë. Ministria do na detyrojë cili profesor vlen apo jo përmes sondazhit kombëtar që mund të bëjë, apo portaleve online që e dimë si funksionojnë. Përmes VKM është përcaktuar statute tip, që janë e drejtë ekskluzive e universiteteve. Nëse ne nuk kemi të drejtë të përcaktojmë statutet, kurrikulat, programet tona, përmbajtjen e dijes që ne transmetojmë, bibliografinë, atëherë ku qëndron autonomia dhe liria akademike. Praktikisht janë asgjësuar liritë akademike.