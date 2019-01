Dekani i Juridikut i kërkon MAS ambiente të tjera të nisë mësimi nga nesër

Dekani i Fakultetit të Drejtësisë thotë se nesër do të nisë procesi mësimor dhe se i ka kërkuar ministrisë së Arsimit ambiente të tjera për të realizuar mësimin.

Artan Hoxha: “Ne ambientet i kemi të bllokuar jo vetëm me studentë të fakultetit tonë, të cilët në dijeninë time janë të paktë në numër, janë të shumtë ata që nuk janë të fakultetit tonë. Shpresoj nga dita e nesërme të nisë programi mësimor pavarësisht se do të jetë në ambiente të tjera.

Komunikuam me drejtuesit e Universitit të Tiranës, rektori nuk na është përgjigjur. Unë e marr dhe nuk kam komunikim me të, vetë kam folur me ministrinë e Arsimit po shikojmë mundësinë që të na vihen në diospozicion ambiente të tjera për të zhvilluar programin mësimor”