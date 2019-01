Një aksident me pasojë plagosjen rëndë të një vajze 17-vjeçare raportohet të ketë ndodhur sot pranë tregut industrial në Lezhë. Burime të “BalkanWeb” bëjnë me dije se vajza e re me inicialet D.M. ka qënë duke kaluar rrugën në momentin që është përplasur nga furgoni i mallrave.