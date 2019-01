Kryetari i opozitës Lulzim Basha ka deklaruar nga Shkodra se fondet për të mbështetur studentët dhe arsimin e lartë ekzistojnë:”Hiqja kontratat Vilma Nushit dhe 2 të tjerëve që do të marrin 32 milionë euro këtë vit, hiqi kontratat e tre inceneratorëve të Arben Ahmetaj me shokë, 21 milionë dollarë, hiq 18 milionë dollarë që i ka rezervuar për shpenzime shtesë lluksi për qeverinë, hiq 11 milionë euro për zyra, orendi, makina të reja, për kryeministrin e ministrat, dhe ku ke para për dyfishimin e buxhetit për arsimin e lartë.”

“Ligj për arsimin me standarde europiane, – theksoi Basha, – do të thotë transparencë në cilësinë e mësimdhënies, do të thotë me mbështetje me fonde publike siç e kërkon Kushtetuta e Shqipërisë, institucionet e Arsimit të Lartë, të cilat janë publike, siç është Universiteti i Shkodrës, dhe fondet për të mbështetur këta studentë ekzistojnë por vullneti i mbrapshtë i kësaj qeverie dhe i këtij kryeministri, në vend që këto fonde t’i çojë për uljen e tarifave, në vend që t’i çojë për përmirësimin e kushteve të konvikteve dhe në tërësi kushteve të studentëve, në vend që t’i çojë në përmirësimin e auditorëve ia ka dorëzuar 4-5 njerëzve përmes kontratave korruptive. Ia kam thënë edhe në Parlament.

Duke mbështetur 5 mijë studentë që vijnë nga nevoja ekstreme ekonomike me bursa deri në 2 milionë e 200 mijë lek të vjetra në vit, për qera, ushqim, librat dhe shpenzime të tjera të jetës studentore. Me gjithë këtë reduktim, mbeten ende para për të investuar çdo vit 32 milionë dollarë në kampuset universitare, auditorë, laboratorë, tekonologji të informacionit, në përmirësimin e cilësisë së mësimdhënies, në tërheqjen e pedagogëve më cilësorë, në sjelljen e pedagogëve të huaj.”