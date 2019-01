Grida Duma: Ligji i ‘fake news’ rrezikon lajmin e vërtetë

Deputetja demokrate Grida Duma e pranishme në konferencën ndërparlamentare të organizuar nga Parlamenti Europian, diskutoi mbi problematikën e fjalës së lirë dhe medias së pavarur në Shqipëri. Në konferencë të pranishëm ishin edhe përfaqësues të lartë të Parlamentit Europian, me prezencën e veçantë të Eduard Kukan, David Mc. Callister, Elmar Brook u dakortësua që duhet një strategji e mirëfilltë mbi keqinformimin dhe të ashtuquajturën fake news.

“Besimi tek politika ka rënë dhe për shkak të disinformimit. Ne, në Parlamentin Europian, nuk i quajmë “fake neës”, por keqinformim, sepse çdo informacion i gënjeshtërt bëhet me qëllim” -tha Eduard Kukan në hapjen e konferencës.

“Populizmi ekstrem, nacionalizmi i dëmshëm, Brexit apo edhe Referendumi në Maqedoni janë ilustrime të keqinformimit dhe fuqisë së keqe që ka marrë “fake news”. Pjesëmarësit theksuan se lufta kundër keqinformimit në Bashkimin Europian nuk rregullohet me një ligj të posaçëm, por vetēm mekanizma rregullatorë dhe nëpërmjet gjykatave.

“Të bësh ligj për lajmin e rremë rrezikon dhe lajmin e vërtetë në vendet me demokraci jo funksionale”, ishte mendimi që mbizotëroi gjatë konferencës, ku zonja Duma njohu pjesëmarrësit me rastin shqiptar, për mbylljen e mediave sociale me ligjin e propozuar nga qeveria për “fake news”.

Ekspertët europianë ranë dakord se agjencia shtetërore AMA s’mund të jetë kurrsesi një gjykues për lajmet, kur në to përfshihen edhe lajme qeveritare, pra është një konflikt i pastër interesi. Ekspertët europianë shfaqën dyshime të forta për këtë projekt ligj dhe kërkuan që të ndiqnin rastin shqiptar nga afër.