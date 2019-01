Ditën e sotme u mbajt takimi i radhës nga Parlamenti Europian mbi komunikimin në lidhje me qytetarët dhe rolin e Parlamentit.

Deputetja e LSI-së, Nora Malaj e pranishme në këtë takim në fjalën e mbajtur prej saj nënvizoi rolin e medias dhe rëndësinë e lajmit në vendin tonë.

Malaj theksoi se sot në Shqipëri është i rëndësishëm komunikimi i vërtetë dhe besueshmëria që duhet t’i jepet qytetarit dhe secili nga të zgjedhurit duhet të lutftojë fort për fjalën e lirë shtypin e lirë dhe mendimin e lirë e të vërtetë të qytetarit.

Më poshtë postimi i plotë i Malajt:

Parlamenti Europian dhe komunikimi me qytetarin! Sot në Parlamentin Europian po mbahet takimi i radhës për rolin që ka Parlamenti në lidhje me komunikimin me qytetarët. Në fjalën e tij zoti Kukan theksoi se: “Ajo që ka më shumë rëndësi është që informacioni të përcillet te qytetari që ta ka votuar me besueshmëri dhe me besim për qytetarët”. Në fjalën time duke nënvizuar rolin e medias dhe rëndësinë e lajmit dhe informacionit në vendin tim theksova se : “Përtej fake news dhe lajmit të vërtetë , duhet që fushatat elektorale të jetë e vërtetë, pranë njerëzve dhe në respekt të tyre. Sot në vendin tim është shumë i rëndësishëm komunikimi i vërtetë dhe besueshmëria që i japim qytetarit. Secili nga ne të zgjedhurit , duhet të luftojë fort për fjalën e lirë, shtypin e lirë dhe mendimin e lirë e të vërtetë të qytetarit. Duhet të luftojmë në lirinë e shtypit dhe të medias. Të mos lejojmë në kapjen e saj nga pushteti, pasi çdo informacion që do të shkojë te qytetari duhet të jetë i vërtetë, i besueshëm dhe të respektim të të drejtës së tij dhe të interesave të tij. Kjo do të thotë që të rezistojmë kur na vijnë në Parlament ligje që duan të kapin median vizive dhe atë sociale po të respektojmë lirinë dhe të drejtën e informimit , pa censuruar por duke vlerësuar situata dhe mbështetur median e lirë e të ndershme. Të luftosh për të mbështetur e mbrojtur shtypin e lirë e të pavarur, ky është misioni ynë dhe çdo vendi demokratik.