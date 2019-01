Pjesa veriore e Ontarios është paralajmëruar se do të përjetojë kushte ekstreme të motit të ftohtë dhe mund të përballet me temperatura të ulëta deri në -60 C dhe -65 C, duke ‘siguruar’ disa nga temperaturat më të ftohtakëtë dimër.

Dëbora deri në 40 cm ose më e lartë, do të përbëjë atë që quhet ‘stuhi e madhe e dimrit’ me erëra të forta, reshje të mëdha ‘më tepër se 50 mm’ dhe potencial për shiun e ngrirë.

Newfoundland dhe Labrador, janë nën një vigjilencë ekstreme të motit të ftohtë duke arritur temperatura të mundshme deri në -55 C.

Quebec

Mjedisi Kanada ka lëshuar deklarata të veçanta të motit që detajojnë ‘stuhinë intensive të dimrit’ për Kebekun jugor, i cili mund të shohë erëra të forta, dëborë intesive që zvogëlon qartësinë e shikimit dhe i bën rrugët rrëshqitëse.

Kjo stuhi duhet të pushtonte provincën e Kebekut. Zonat më të prekura duket të jenë ato që ndodhen pranë Kufirit Amerikan dhe Kanadasë Atlantike.

Kebeku Verior ka të ngjarë të shpëtojë nga stuhia, por pjesët e rajonit do të shohin vlerat e ftohtës së erës afër -58 C, në javën e ardhshme.

Ontario

Ftohja ekstreme, duke përfshirë vlerat e ftohta me erë në temperatua deri afër -65 C, pritet të qëndrojë natën e së enjten dhe të premten në mëngjes për pjesë të veriut të Ontarios, përfshirë Attawapiskat, Fort Severn dhe Moosonee.

Ky ajër i hidhur i Arktikut, do të mbetet në vend deri përgjatë fundjavës dhe ndoshta në javën e ardhshme.

Kanadaja Juglindore

I ftohti ekstreme me vlera të ftohta të erës në mes të -50 dhe -60 C, pritet të mbulojnë provincat perëndimore, dhe paralajmërimet e erës janë në fuqi edhe për provincwn e Kolumbise Britanike.

‘Në B.C, parashikimi është shumë më i butë në sajë të ajrit të Paqësorit që lëviz’, tha McEwan, megjithëse ende do të jetë i lagësht gjatë ditëve të ardhshme.

Yukon

Rajoni verior i Dempster Highway i Yukon do të shohë kushte prapambetje të enjten me ‘dukshmëri pranë zero’, sipas Mjedisit Canada. ‘Udhëtimi pritet të jetë jashtëzakonisht i rrezikshëm për shkak të dukshmërisë së zvogëluar.’

Nunavat

Disa zona të Nunavut po përballen me lëvizjet e erës afër -55 C sot dhe të premten. ‘Morthi mund të zhvillohet brenda disa minutave në lëkurë të ekspozuar, veçanërisht në ngrirjen e erës’, thotë Environment Canada.