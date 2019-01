Kreu i Grupit Parlamentar të LSI-së Petrit Vasili ka ironizuar ditën e sotme me anë të një reagimi në faqen e tij zyrtare në rrjetin social “Facebook”, ministren e re të arsimit, Besa Shahini, e cila në mënyrë demonstrative braktisin seancën dëgjimore në Komisionin Parlamentar të Arsimit.

Vasili e krahason Shanin me një pulë, e cila ngatërron furrikun e qeverisë së Edi Ramës me Parlamentin.

Më poshtë statusi i plotë i Vasilit:

Pula ministre dhe gjeli budalla kryeministër.

Kjo pula ministre e arsimit ngatërron furrikun e qeverisë së Edi Ramës me Parlamentin dhe ngrihet e ikën, i shkruan edhe letra psikopatike Parlamentit.

Punë të mbarë pula qorre në krye të arsimit të Shqipërisë, jepi fort kakarisjes, por shpresa që të bësh ti vetë ndonjë vezë është ZERO.

Kur të mësosh se çfarë është Parlamenti do na kesh lënë shëndenë me kohë, ti pula qorre me gjithë gjelin budalla në krye të qeverisë.

Dhe atëherë të gjithë do gajasen e do thonë na ishte një herë edhe një pule… ministre…