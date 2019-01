Përplasje dhe akuza të ndërsjella mes kryeministrit Edi Rama dhe ish kryeministrit Sali Berisha në kuvend. Berisha tha se bashkëshortja e kryeministrit është aksionere në një bankë në vend, por Rama nuk u përmbajt dhe fyeu rëndë Berishën.

Replikat:

Basha: Na thuaj pak Madam Basha ka aksione në bankën offshore. E dyta na thuaj pak si shkove dhe u ktheve me bisht në shalë në Berlin dhe stë dhanë asnjë takim. E treta, unë u largova nga aktiviteti dhe kam refuzuar cdo lloj ftese. Unë përfaqësoj zgjedhësit në këtë parlament. Kam marrë përtej oqeanit ftesa nga shumë njerëz. Unë i kam ndërprerë udhëtimet zyrtare. Nuk jam person që përfaqësoj një forcë potlike, por përfaqësoj veten time. Unë marr ftesa, por nuk udhëtoj për qëllime zyrtare. Unë udhëtoj kur të më teket. Me SHBA kam arritur aty ku ti nuk arrin dot kurrë.

Rama: The që nuk del jashtë shtetit jashtë shtetit, por ti shkon në Bundestaag dhe nuk lë llap të keq pa thënë për shtetin. Unë të pyeta ti me dash e kalon dot oqeanin apo jo? Kam pas një shok si ty unë që nga bankat flsite si trim i madh. Unë mendoj se nderi i vendit e do që unë të jem i dëshiruar që ti ta kalosh oqeanin nëse do. Bërë mirë që u përgjigje ashtu, por ke kujdes sepse e mbylle fjalën me një çështje që skishte lidhje fare me pyetjen time dhe me shqetësimin tëndë. The që unë i kam hyrë një loje të rrezikshme. Është Luli që ka pguar para për një fotot me Trump. Akuza jote se kam paguar 20 mln doallarë për të paguar presidentin Amerikës dje jo mua, sepse ai është i ndaluar të bëjë një gjë të tillë. Po ta përsëris ti je njeri që je marrë me gratë dhe me mbesat. Ti je njeri që ske kanun dhe ke moral. Por ti gruas time i ha ato që nuk thuhen.

Berisha: Ti je fundërrinë që u merr shokëve gratë. Ti shet cdo moral mor horr. Ti je njeri që mohon djalin tënd. Ti je fundërrinë njerëzore. Abi Bank është me fond në Moskë.