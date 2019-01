Kuvendi i Shqipërisë do të mblidhet sot në seancë plenare. Për votim është një dekret i Presidentit Ilir Meta, propozimi për emrin e kryetarit të ri të KLSH-së si dhe kërkesa e grupeve të opozitës, PD – LSI për ngritjen e komisionit hetimor për kontrollin e ligjshmërisë së veprimeve të organeve shtetërore në pajisjen e z. Gent Cakaj me çertifikatë të sigurisë dhe zbatimin e ligjit për administrimine informacioneve pa qenë i pajisur më parë me këtë dokument në cilësinë si zv.ministër i Jashtëm.

Kjo është axhenda e punimeve: