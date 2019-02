Berisha-Ramës: Të pret fati i Maduros. Përgjimet e VOA-s të kanë shkallmuar

Ish-kryeministri Sali Berisha i përgjigjet ashpër kryeministri Rama, pas deklaratave të tij mbrëmjen e shkuar.

Berisha shkruan se atë e pret fati i presidentit të Venezuelës, Nicolas Maduro, duke shtuar se përgjimet e publikuara nga Zëri i Amerikës, e kanë shkallmuar përfundimisht kryeministrin.

Reagimi i plotë i Berishës:

Miq, keto ditet e fundit kane qene ditet e goditjeve fatale nen brez te Edvinit. Pas refuzimit te çdo takimi nga Berlini zyrtar, shpalljes se Shqiperise si vendi me i korruptuar i rajonit duke u renditur per here te pare edhe pas Kosoves dhe Bosnjes se Herzegovines, goditja e meshires u dha nga transmetimi i disa regjistrimeve nga Zeri i Amerikes qe permban dosja famoze 339.

Keto regjistrime ambientale dhe telefonike, te shtena ne dore në mënyrë misterioze nga Zeri i Amerikes dhe qe kane sfazuar, shkallmuar perfundimisht Ramen, por edhe Famoz Gjushin, Hajn Gjiknurin dhe narko qeveritare narkodepute te tjere te organizates kriminale Ramalindja, faktojne lidhjet direkte te Rames dhe klanit me te afert te tij me bandat kriminale me te rrezikshme te vrasesve, trafikanteve te droges, perdhunuesve te Durresit, Lezhes, Peshkopise. Rregjistrimet e publikuara nga VOA faktojne se keto grupe, me metodat e tyre kriminale kane qene faktor percaktues ne rrembimin e mandateve dhe rezultatin elektoral.

I tmerruar dhe ne panik, i shkallmuar psiqikisht, Edvin Kristaq Urrejtja ka qe dje qe nga pasgoja ka shperthyer ne nje diare te papermbajtur dhe ne halucinacionet e tij akuzon te tjeret se po i futen ne shtrat apo çirret si i çmendur duke besuar se mund te mbrohet me ekskremente dhe, me se fundi, pasi kosumoi familjaret u kthye te keqperdor gjoja ne mbrojtje argatin e Beogradit, te cilin mbreme jo une por emisioni te Pekspozuarit i “publikoi” diplomen e argatit.

Me kete rast dua ti them Edvinit, pregatitu se as diareja nga pasgoja jote e ndyre, as ekskrementet, as dhe felliqesite e argateve nuk te shpetojne nga verdikti i 16 shkurtit.