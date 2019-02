Del video/ Muzikë e alkool, si festonte Dako me ‘të dënuar’

Deputeti i PD, Ervin Salianji ka publikuar në facebook një video ku shihet Kreu i Bashkisë së Durrësit, Vangjush Dako në një tryezë festive, bashkë me persona të tjerë.

“Hareja e krimit! Triumfi i së keqes!”- shkruan Salianji në statusin që shoqëron videon, ndërsa thekson se vetëm në këtë tavolinë, janë 7 persona të dënuar dhe disa në kërkim

Postimi i Plotë:

Hareja e krimit! Triumfi i së keqes!

Fitorja e zgjedhjeve festohet bashke me bandat, në Tetor në seancën e Kuvendit denoncova me emra dhe me video se si festohej vjedhja e zgjedhjeve.

Vetëm në këtë tavolinë, 7 persona të dënuar dhe disa nê kërkim. Sot të provuar dhe në përgjime zyrtare të prokurorisë!

