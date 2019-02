Pas refuzimit te studenteve te universitetit te Shkodres te cilet nuk pranuan qe takimin me ministren e arsimit, Besa Shahini ta zhvillonin pa median, kjo e fundit ka reaguar me nje status ku sipas saj, studentet nuk kane pranuar ta zhvillojne takimin sepse brenda ne salle kishte prani te mediave.

Gazetari, Bepin Kolvata i cili ka qene i pranishem, ka pergenjeshtruar me nje status ne facebook ministren Shahini, ku shpjegon qarte se çfare ka ndodhur.

Statusi nga gazetari Bepin Kolvata:

“Eshte turp i madh dhe nuk ka ku shkon me keq se te nisesh detyren me genjeshtra. Kamerat ishin aty per transparencen e takimit, ju i kishit frike zonja ministre dhe iket si hajne nga dera e pasme. Natyrisht e shoqeruar nga rektori zgjodhet rrugen me te shkurter, te ikni duke u fshehur sepse keshtu doni, keni frike ballafaqimin me te rinjte duke qene media.

Pse keni kaq frike nga mediat e dini ju me mire?”