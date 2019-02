Soreca: Magjistratura duhet të pranojë më shumë se 75 magjistratë

Ambasadori i Bashkimit Evropian, Luigi Soreca kërkoi nga Shkolla e Magjistraturës që të pranojë më shumë se 75 kandidatë në mënyrë që të përshpejtohet procesi i reformës në drejtësi.

Soreca: Së fundmi KLD dhe KLP përcaktuan një numër prej 75 kandidatësh që do të pranohen në programin fillestar të trajnimit për periudhën 2019-2020. Për një kohë të gjatë, BE-ja kishte kërkuar një rritje të tillë dhe ne e mirëpresim këtë hap shumë pozitiv. Megjithatë, do të kemi nevojë edhe për më shumë kandidatë me përparimin e reformës në drejtësi, dhe në veçanti të vetingut.

Shkolla e Magjistraturës do të pranojë 75 magjistratët të rinj deri në 2023 pas zhbllokimit nga KLP dhe KLGJ.