Kreu i deputetëve të LSI, Petrit Vasili deklaron se vendi ndodhet në prag të ndryshimeve të rëndësishme politike. Në një postim në Facebook, Vasili shprehet se është koha që qytetarët të shohin alternativat politike, duke ju referuar programit të LSI, “Një shans për të gjithë”.

Postimi i plotë i Petrit Vasilit në Facebook:

Erdhi dita e Programit tone “Nje shans per te gjithe”. Shqiperia eshte ne prag te ndryshimit te madh politiko shoqeror, qe Shqiperia te jete shtepia juaj.

Eshte ai ndryshim qe e shpeton Shqiperine nga mjerimi ekonomik dhe qeverisja grabitqare qe e ka shkaktuar dhe qe do te largohet patjeter.

Qershori i 2017 ishte grabitja e votave nga rilindja e trafikanteve dhe krimineleve.

Kete grabitje te cilen e vulosi perfundimisht dhe pa asnje ekuivok Zeri i Amerikes.

Vjedhja e votave thjesht vonoi venien ne jete te programit tone politiko ekonomik “Nje shans per te gjithe”, qe e nxirrte Shqiperine nga kriza.

Asnje hap prapa per realizimin e ketij programi te hartuar se bashku me qytetaret dhe per qytetaret.

SHQIPERIA SHTEPIA JUAJ