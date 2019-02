Kryetari I PD Shkoder, Xhevdet Amuli ne rubriken “I ftuari I dites” ne Tv1 Channel ka folur edhe per zgjedhjet e 30 qershorit.

Sipas tij ende nuk ka asnje informacion per emrin e kandidatit per Kryetar te bashkise se Shkodres, por as per ate te bashkise Malesi e Madhe pavaresisht se strukturat drejtuese te kesaj partie thane qe emri eshte vendosur dhe do te behet publik pas pak ditesh.

Amuli: Pavaresisht se un kam patur komunikim me kryetarin Lulzim Basha ende nuk ka nje emer kandidature per Shkodren dhe patjeter qe kandidatura do te behet zyrtare brenda afateve ligjore ashtu siç ka ndodhur ne zgjedhjet e tjera vendore dhe qendrore si per kryetaret e bashkive apo deputetet…

Une jam gati te mbeshtes çdo kandidature qe do te vendoset.