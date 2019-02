Kryetari i PD dega Shkoder, Xhevdet Amuli i ftuar ne rubriken “I ftuari i dites” ne Tv1 Channel ka folur edhe per pergatitjet e protestave kombetare qe do te mbahen nga partia demokratike, me qellimin rrezimin e qeverise.

Amuli: Ne baze te asaj çfare po ndodh ka ardhur fundi I qeverisjes se kesaj partie, duke patur parasysh qe u be me shume se 1 muaj e gjysem qe kane filluar protestat e studenteve, ku ata nuk kane kthim mbrapa shume prej tyre edhe sot vazhdojne te jene neper grevat e urise ne shume fakultete te vendit dhe ne baze te votimeve qe jane bere rreth 60% jane qe te vazhdojne bojkotin deri sa te plotesohen kushtet e tyre, kurse pjesa tjeter duan mesim.

Jo vetem studentet, por edhe kushtet ekonomike, taksat e larta te biznesit, biznesi I vogel eshte ne prag te falimentit, shohim qe shume qepena te bizneseve jane te ulura te cilet nuk jane te zotet te sigurojne nje page minimale per te ushqyer familjen.

Emigrimi ka dhene nje impakt negativ ne ekonomine shqiptare, kryeministri thote qe nuk jane me shume se 200 mije vete, por ne te vertet jane rreth 700-800 mije persona qe kane ikur.

Ky kryeminister duhet te largohet nje minuate e me pare, pasi vendi eshte I kalbezuar dhe te mos vazhdoje me teper.

Te bashkohemi te gjithe bashke, te lejme hatermbetjet dhe te çojme vendin ne zgjedhje te parakohshme