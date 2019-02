Gjeneral brigade Albert Mullai emërohet komandant i Forcës Tokësore

Prej të premtes (1 shkurt 2019), Gjeneral brigade Albert Mullai është komandanti i ri i Forcës Tokësore.

Ai e mori këtë detyrë, duke zëvendësuar gjeneralmajor Nazmi Cahani, që e mbajti këtë post për më shumë se 3 vjet.

E pranishme në ceremoninë e ndërrimit të komandantëve të Forcës Tokësore, Ministrja e Mbrojtjes, Olta Xhaçka, deklaroi sot se vlerësimi i profesionistëve dhe njerëzve të përkushtuar është motoja e punës në Forcat e Armatosura.

Xhaçka: Puna e palodhur, përkushtimi, profesionalizmi gjithmonë do të shpërblehen. Kjo është motoja e punës sonë, është motoja e punës sime është objektivi i punës sime është objektivi që ne i kemi vënë vetes dhe është standardi i panegociueshëm që ne do të zbatojmë në të gjitha strukturat e FA. Por puna dhe zhvillimi më tej i FT nuk ka përfunduar dhe kemi shumë sfida të tjera përpara. Dua t’i shpreh dhe dua ta siguroj gjeneral Mullain se në Ministrinë së Mbrojtjes dhe në Shtabin e Përgjithshëm do të keni gjithë mbështetjen e duhur për të realizuar qëllimin tonë të përbashkët, përmbushjen e misionit që i është ngarkuar Forcës Tokësore dhe Forcave të Armatosura në përgjithësi.

Gjeneralmajor Nazmi Cahani dorëzoi detyrën duke falënderuar gjitha bashkëpunëtorët e tij gjatë 3 viteve në krye të Forcës Tokësore, ndërkohë që komandanti i ri i kësaj force gjeneral brigade Albert Mullai falënderoi ministren Xhaçka për besimin dhe siguroi se fokusi i punës së tij do të jenë stërvitja dhe kujdesi për kushtet e punës, për gjithë efektivët e Forcës Tokësore dhe familjet e tyre.

Gjeneralmajor Nazmi Cahani do të vijojë të shërbejë në Forcat e Armatosura, si përfaqësuesi ushtarak në selinë qendrore të NATO-s në Bruksel.

Pak më muaj më parë, nën monitorimin e NATO u certifikua Grup Batalionit të Lehtë të Këmbësorisë, pjesë e Forcës Tokësore, ndërkohë që në qindra stërvitje kombëtare e ndërkombëtare efektivët e kësaj force nuk kanë qenë numra në formacione, por kanë sjellë në vendin e tyre trofe e vlerësimet më të mira nga vendet anëtare të NATO-s.