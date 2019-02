Sekretari per mediat dhe çeshtjet sociale i PS Vau Dejes Agron Ceka eshte kercenuar me jete nga shtetasi Eduart Hila, djali i kryetarit te bashkise Vau Dejes Zef Hila. Eshte vete Agron Ceka ai qe ka bere kete denoncim publik duke pretenduar se ka marre nje kercenim. Sipas Cekes, djali i kryebashkiakut ka shkuar tek banesa e tij mesditen e djeshme dhe i ka kerkuar qe te mos postoje dhe te mos beje komente tek faqja e partise socialiste Vau Dejes ne facebook kunder babait te tij qe eshte kryetar bashkie.

Ceka pretendon se Eduart Hila i ka thene se nese vijon postimet do te egzistojme ne kete bote ose une ose ti. Kete kercenim sekretari i PS ne Vau Dejes per mediat dhe çeshtjet sociale e quan nje skandal te vertete dhe kerkon qe strukturat e policise te nderhyjne per te ndaluar keto kercenime qe vijne nga njerezit e kryebashkiakut Hila. Ceka u shpreh se per kete ngjarje do te beje kallezim penal ne policine vendore te Shkodres.