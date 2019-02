Lady Gaga dhe Bradley Cooper do performojnë zyrtarisht “Shallow” në 91-vjetorin e Çmimeve të Akademisë.

Oskar konfirmoi lajmin ku shkruan, “Cooper. Gaga. ‘Shallow’. Oscars.”

Në një tjetër shkrim u konfirmuan se do performojnë edhe Gillian Welch e David Rawlings. Ata do këndojnë “When a Cowboy Trades His Spurs for Wings” të “The Ballad of Buster Scruggs.”

“Shallow” është nominuar në kategorinë “Best original song”. Kënga është kolona zanore e filmit “A Star is Born”.