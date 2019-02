Ermal Meta rikthehet me një tjetër koncert në Tiranë

Ju kujtohen emocionet e koncertit të Ermal Metës? Talenti shqiptar kthehet përsëri në Tiranën e tij, krahas 23 koncerteve në skenat më të mira në 19 qytete italiane.

Lajmi u bë i ditur nga kryetari i bashkisë së Tiranës, Erion Veliaj, i cili njofton se më 4 mars ai do të performojë sërisht për publikun shqiptar.

“Pavarësisht famës ndërkombëtare, Ermali s’e harron kurrë skenën shqiptare, ku këtë herë do të dhurojë një supershfaqje te Pallati i Kongreseve. Së bashku me katër artistë të talentuar italianë të ‘GnuQuartet’ do të sjellin një atmosferë magjike që nuk duhet humbur.

Kur? Më 4 mars, ndaj bëj grupin e shihemi atje”, – thotë Veliaj.