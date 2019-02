Balluku inspekton punimet në Rrugën e Arbrit: Cilësia e punimeve, kërkesa kryesore

Ministrja e Infrastrukturës dhe Energjisë, Belinda Balluku ka inspektuar punimet që po kryhen në Rrugën e Arbrit, duke u ndalur në kantierin e urës së Vashës, e cila lidh tunelet T5 dhe T6.

Balluku tha se cilësia e punimeve dhe respektimi i afateve janë kërkesat kryesore ndaj koncesionarit.

Balluku: Rruga e Arbrit është një vepër shumë e rëndësishme për zhvillimin ekonomik të zonës. Gjëja më e rëndësishme është që duhet të përfundojë në kohë, duhet të përfundojë me cilësi. Konçensionari do të ketë vetë mirëmbajtjen e rrugës për 10 vjet, kështu që cilësia është absolutisht një nga kërkesat kryesore, por që dhe juve do tju duhet për vazhdimësinë. Shpresojmë të mbarojmë përpara afatit për tja dhënë shqiptarëve këtë arterie jashtëzakonisht të rëndësishme sa më parë në përdorim.

Ura e Vashës 242 metra e gjatë ka hyrë në fazën përfundimtare të betonimit dhe hidroizolimit. Ndërsa pjesa e mbetur e Rrugës së Arbrit që duhet ndërtuar është 54 km, në të cilën koncesionari ka realizuar më shumë se 28% të punimeve.

Në bazë të kontratës rruga duhet të përfundojë brenda 44 muajsh, por me volumin e kryer dhe me angazhimin e konçensionarit pritet që rruga të përfundojë më herët.