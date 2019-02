“Le iene” i kërkon familjes Gjoni të falë italianin që u vrau djalin, ata kërkojnë dëmshpërblim

Emisioni investigativ ‘Le iene’ i Mediaset ka tentuar të realizojë pajtimin e gjakut mes familjes së një të riu shqiptar të vrarë në Itali e familjes së një italiani autori i vrasjes së tij, i cili u shpall i pafajshëm nga drejtësia italiane. Gazetarët italianë gjejnë surreal realitetin e Kanunit, sidomos pas një bisede të kryer me këshillltarin e Ministrit të Brendshëm shqiptar , i cili e mohoi kategorikisht ekzistencën e këtij fenomeni në shoqërinë shqiptare, ndërkohë që vetëm një vit më parë në Shqipëri 12 persona mes të cilëve 4 fëmijë u vranë për gjakmarrje.

Emisioni investigativ ‘Le Iene’ i Mediaset në puntatën e transmetuar mbrëmjen e së dielës 10 shkurt i është rikthyer dhe një herë ngjarjes së vrasjes së shqiptarit 22 vjeçar, Gjergj Gjoni, i cili hymbi jetën më 20 tetor 2015 pasi u qëllua për vdekje nga italiani Francesko Sicignano, ndërsa po tentonte t’i grabiste banesën.

Ngjarja ka ndodhur në komunën Vaprio D’Adda në provincën e Milanos, e dy vite më parë në dhjetor të 2017 Gjykata e Milanos shpalli të pafajshëm 65-vjeçarin italian, duke hedhur poshtë akuzën e vrasjes së qëllimshme e motivuar pafajsëinë me mbrojtje legjitime kundër një grabitësi i cili kishte hyrë brenda në territorin e banesës së tij.

Dy javë më parë në puntatën e tramsmetuar në mbrëmjen e së dielës 27 janar 2019, gazetari Luigi Pelazza ka intervistuar në Shqipëri babain dhe nënën e 22-vjeçarit, Gjergj Gjoni, të cilët paralajmëronin italianin se do ta vrisnin.

“Gjej vrimë e futu, o unë vetë, o me para do të të vras”, thotë Mark Gjoni.

“Tek ne repektohet Kanuni i Lekë Dukagjinit, e unë do të marr gjakun e djalit tim. Do të vras atë që më vrau Gjergjin ose më mirë do të vras djalin e tij, kështu që dhe ai të vuaj vuajtjen time.”

Në puntatën e së dielës 10 shkurt gazetari Luigi Pelazza i ka kërkuar ndihmë pajtuesit të gjakut Nikolla Shumani, për të bindur prindërit shqiptarë të falin gjakun e të birit.

Por tentativa ka rezultuar e pasuksesshme. Prindërit e Gjergj Gjonit kanë pranuar të ulen e të bisedojnë në një të ardhme me italianin që i vrau djalin e të bien dakort për një vlerë monetare nëse pranojnë faljen e gjakut.

Por kësaj herë ka qënë italiani Francesko Sicignano, i cili e ka gjetur absurde një kërkesë të tillë.

“Unë jetoj në një vend të lirë, thotë ai pas një bisede telefonike me gazetarin italian, nuk paguaj asnjë lek.”

Prindërit e Gjergj Gjonit janë fyer dhe më shumë nga përgjigjja dhe babai i tij Mark shprehet se pas kësaj italiani i ka borxh jo më 1 por 2 gjaqe.

Habia e keqardhja e gazetarit italian për mosgjetjen e një zgjidhje shndërrohet në një realitet surreal pasi interviston këshilltarin e Ministrit të Brendshëm shqiptar i cili e mohon kategorikisht fenomenin e gjakmarrjes, duke e quajtur një plagë të së shkuarës që ekzagjerohet nga mediat, persona apo grupe të caktuara për të përfituar.

“Si është e mundur, pyet gazetari Luigi Pelazza, pak javë më parë intervistuam mësuesen nga Shkodra e cila rrëfeu një tjetër realitet. Si është e mundur që shteti shqiptar e mohon këtë fakt. Një vit më parë në Shqipëri u vranë për gjakmarrje 12 persona e 4 prej tyre ishin fëmijë”.