Qytetaret qe pretendojne se paguajn takse per ndertesen me shume se sa kane sipërfaqe banimi, duhet te paraqiten prane sektorit te te ardhurave te Bashkise Shkoder, per te deklaruar sipefaqen qe ata kane. Ky vetedeklarim behet ne kushtet kur hipoteka nuk arrine qe per çdo banese te japi informacion te sakte per sipërfaqen. Thirrja eshte bere nga Drejtori i Departamenit te Ardhurave te kësaj bashkia, Blendi Gjylbegaj, i ftuar ne emisionin “Start” te Tv1- Channel.

Sipas ligjit te miratuar rreth 2 vite me pare, taksa e banese eshte trefishuar. Mesatarisht paguhen 3000 leke te reja ne vit. Bashkia Shkoder kete takse e vjel nepermjet fatures se ujit te pijshem, me nga 200 leke te reja ne muaj.