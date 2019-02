Gjatë vizitës së tij në Shkoder, ministri i Brendshëm Sandër Lleshaj ka kryer një inspektim në Pikën e Kalimit Kufitar të Hanit të Hotit. I shoqëruar nga zv.ministri Besfort Lamallari, Prefekti Çesk Millja, Drejtori i Departamentit të Kufirit dhe Migracionit në Policinë e Shtetit Eduart Merkaj, si zyrtarë të policisë vendore, ai pa nga afër investimin e kryer në këtë doganë, si dhe kufirin e ri ujor me Malin e Zi, ku pak javë më parë u vendosen bovat që ndajnë këtë territor.

Në takimin që zhvilloi me gjithë strukturat që operojnë në këtë pikë kalimi kufitar, ministri u njoh nga afër edhe me çështjet që kanë nevojë për trajtim e zgjidhje, në funksion të një shërbimi më cilësor ndaj qytetarëve, bizneseve e turizmit. Ai kërkoi lartësi në detyre si dhe shërbim me standarte që të ndihmojnë në përballimin e flukseve veçanërisht gjatë sezonit veror.

Në ndalesën e tij në Malësi të Madhe dhe Shkoder e Vau Dejes, Lleshaj ka premtuar ndërhyrjen së shpejti për rikonstruksionin e komisariatit të policisë në Koplik, si dhe ndërtimin e një komisariati të ri në Vau Dejes. Krijimi i këtyre komisariateve ka për qëllim rritjen e rolit të Policisë së Shtetit në zonë, si dhe zgjidhje te problematikave të rendit që kanë shqetësuar komunitetin.