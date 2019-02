Demokratët vijojnë takimet jo vetëm me qytetarët, por edhe strukturat drejtuese në rrethe në përgatitje për protestën e 16 shkurtit. Në Shkoder kryesia e partisë demokratike zhvilloi një mbledhje me të deleguarin Flamur Noka, ku u diskutua strategjia e protestes dhe ftesa për një pjesmarrje sa më masive të qytetarëve, në përballjen me qeverinë Rama, të cilën selia blu synon ta rrëzojë përmes protestave popullore.

Noka kishte edhe një përgjigje ndaj thirrjes së policisë së shtetit dhe ministrisë së brendshme, lidhur me protestën e së shtunës ku ngrihet shqetësimi i pjesmarrjes së individëve me preçedent penal që kërkojnë destabilitet.

Në cilësinë e ish ministrit të brendshëm, Flamur Noka flet edhe për rastin e efektivit të policisë së Malësisë së Madhe, i filmuar në një video – skandal, që solli arrestimin e tij.

Protesta e së shtunës së 16 shkurtit për opozitën shqiptare, cilësohet si beteja e madhe e cila synon rrëzimin e kryeministrit Rama.