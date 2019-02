Stina e pranveres vite me pare per njesine administrative gur i zi do te shenonte lulezimin e te mbjellave e vecanarisht ne kultivimin e duhanit. Kete here administratori Pjerin Marku thote se cdo gje eshte ndryshe pasi mugesa e nje tregu dhe konkurenca e pandershme kane bere qe banoret te jene ne medyshje per mbjelljen e tokave te tyre.

Per kete njesi administrative fondet nga qeveria kane qene zero.

Njesia gur i zi ka patur probleme te vazhdueshme nga ana e procedimeve penale, per shkak te kultivimit te duhanit. Marku thote se ka adresuar tek bordi i kullimit problemin e gerryerjes se tokave, dhe shpreson qe ne te ardhmen te kete nje sinjal pozitiv per investime.