Gjendja eshte tejet e rende ! Veç rruges me gropa e balte, edhe kolektori i ujerave te zeza, ku perfundojne thuajse te gjithe kolektorët e tejre te kësaj natyre te qytetit te Shkodres ! Lagjja qe njihet me emrin tradicional Shtepia e Mushkanjes ne perëndim te qytetit e Shkodres, ka prej tri dekadash ne kete situate ! Jane bere shume premtime si per rregullimin e rruges ashtu dhe sistemimin e kolektorit, por ne terrenin konkret nuk ka ndryshuar gje. Ne keto kushte, me ngrohjen e motit, mjedisi ketu rrezikon te kthehet edhe ne vater epidemie, per rrth 4000 banore qe lidhen me kete rruge. Nje banore e kësaj lagjeje tregon se kishin shpresuar se me ne fund Bashkia Shkoder do te ndërhynte per ti dhene fund kësaj gjendje, por jane te zhgënjyer!

Ne përgjigje te interesimit tone per shqetësimin e banoreve te kësaj lagjeje, Kryetarja e Bashkise Shkoder, Voltana Ademi, kujtoi se bashkia ka nderhyre deri tani ne 12 blloqe banimi ne qytetin e Shkodres dhe ne njesite administrative, per rikonstruksion. Ne vijim te ketyre investimeve, po punojme edhe per nje projekt per zonen tek Shtepia e Mushkanjes, dhe nuk eshte e vertete se jane harruar, theksoi Ademi.

Ndertimet tek Shtepia e Mushkanjes, jane bere gjate 30 viteve te fundit, nga banore te ardhur kryesisht nga fshatra te Nenshkodres. Si kudo ne zonat informale, edhe ketu ato jane ndertuar pa projekte te mirëfillta.