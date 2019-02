Demokratet jane gati per protesten e 16 shkurtit. Deputeti Bardh Spahija zgjodhi qe nga selia blu e Shkodres te ftoje qytetaret ne kete perballje me te keqen, ku synohet rrezimi i kryeministrit Edi Rama.

Nje pergjigje Spahija e kishte edhe per thirrjet e policise qe te shmangen personat me precedent penal, duke i quajtur deklaratat e saj si tentative per intimidimin e protestuesve.

Opozita e bashkuar te shtunen e 16 shkurtit ne oren 11.00 protestojne kunder qeverise Rama, me synim rrezimin e saj dhe mbajtjen e zgjedhjeve te parakohshme.