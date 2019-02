Partia Demokrartike njoftoi disa minuta para nisjes së tubimit se protesta nuk do te kete fjalime nga kryetare partish.

“Fjalen e kane vetem qytetaret, te cilet i jane pergjigjur thirrjes se kreut te opozites per te marre fatin ne duart e tyre. Protesta do te hapet nga nje vajze e re nga Shkodra. Me pas do te marrin fjalen perfaqesues nga ata qe mbrojten Teatrin, nga banoret protestues te Unazes se Re, te cilet jane ne qender te protestes. Do te kete perfaqesues nga biznesi i vogel, nje pedagog, fermer, artizan dhe sipermarres i ri. Me pas, qytetaret do te jene te lire ta marrin fjalen per te shprehur revolten e tyre”,- thuhet në njoftimin e PD.