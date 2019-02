Ne kuader te takimeve publike, Kryeministri Edi Rama ka qene sot ne bashkine Vau Dejes per te pare investimet e kryera ne kete bashki si dhe per te zhvilluar nje takim me banoret e zones.

Por ne kete takim te planifikuar Kryeministri Rama eshte braktisur nga banoret e Vau Dejesit, pasi ka pasur nje pjesemarrje mjaft te ulet te tyre. Per pasoje sipas burimeve, ky takim nuk ka zgjatur me shume se 5 minuta dhe Kryeministri Edi Rama eshte larguar ne drejtim te Pukes aty ku ka planifikuar nje tjeter takim me banoret e qytetit.

Qe ne mengjes Kryeministri Rama eshte pritur me protesta ne Lezhe ku protestuesit kane pasur si qellim te bllokojne rrugen e Kryeministrit per ne Vau Dejes.

Protestuesit jane perplasur me policine pasi nuk kane pranuar te hapin rrugen.