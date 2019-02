Prokuroria kërkon burg përjetë për Fatjon Karmeshtën, i akuzuar si ekzekutori i Suela Sulës, me porosi të bashkeshortit Sadetinit, pronarit të mobilierisë ku ishte punësuar. Në Gjykatën e Krimeve të Rënda u dha pretenca ditën e marte, për ngjarjen e ndodhur në 18 prill 2016. Në qershor të vitit të shkuar, Gjykata e Krimeve të Rënda dënoi me burgim të përjetshëm Sadetin Sulën, i akuzuar si porosites i vrasjes së bashkëshortes. Suela Sula, 38-vjeçarja nëna e tre fëmijëve, u gjet e mbytur në tualetin e mobilerisë e cila ishte në bashkëpronësi me bashkëshortin e saj.

Ngjarja tronditi mbarë opinionin. Fillimisht u mendua se Sadetin Sula ishte personi që kishte mbytur me duar bashkëshorten e tij por hetimet e thelluara zbuluan diçka tjetër. Analiza e ADN-se arriti të zbuloje se ekzekutori material i krimit është Fatjon Karmeshta, punëtor në mobilieri por dhe njeriu me të cilin Sadetini kishte raporte të ngushta. Me bindjen se Fatjoni “kreu krimin në bashkëpunim dhe me porosi të të pandehurit Sadetin Sula” prokuroria kërkoi arrestimin e tij.

Që në momentin e arrestimit Sadetini ka mohuar të ketë qenë autori i vrasjes. Viktima ishte shoqëruar në mëngjes në vendin e punës nga bashkëshorti i saj, i pandehuri Sadetin Sula, i cili më pas provohet se ishte kthyer në qytetin e Shkodrës. Ishin regjistrimet telefonike ato që zbuluan se Sadetin Sula bisedonte me Karmeshtën lidhur me të shoqen dhe dyshimet që kishte ndaj saj, teksa shfaqte xhelozi.