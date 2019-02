Ashtu si Gjoni 9-vjecar, jane me dhjetra femije ne Shkoder, vecanerisht te komuniteteve ne nevoje, te cilet mbijetesen e kane nga mbledhja e hekurishteve apo kanaçet. Ne brigjet e Lumit Kir, shtysen per te ushtruar kete pune atyre ua kane dhene vete institucionet, te cilet lejojne qe ne kete zone te hidhen tonelata mbeturinash dhe inertesh. Femijet ne vend te frekuentimit te shkolles, cdo dite i gjen ne kete hapesire, me shpresen qe te mund te gjejne dicka qe u siguron te ardhura, pa pyetur per koston sociale dhe shendetin e tyre.

Ne nje nga pikat e grumbullimit te inerteve, dicka ka ndryshuar. Nje pjese e vogel e tyre jane pastruar, ndersa tonelata te tjera vazhdojne te qendrojne aty. Vetëm në pak vite lumi Kir rrezikon të humbasë shumëçka nga natyrshmëria e tij. Një prej problemeve kryesore që çdo ditë po ja merr frymën është erozioni, i shkaktuar jo vetem nga natyra, por edhe si shkak i daljes se lumit nga shtrati i tij, kjo si rezultat i inerteve te shumta qe e kane tejmbushur. Nje dite me pare Ministri i mjedisit u dha ultimatum Bashkive, qe te rehabilitojne keto vendgrumbullime ilegale, ne te kundert masat administrative do te jene individuale per kryetaret e Bashkive. Deri atehere Gjoni dhe shoket e tij, do te rropaten per nje kafshate mes mbeturinave qe kane mbuluar zonen.