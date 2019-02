Deklaraten e Ministrit te mjedisit Blendi Klosi per te penalizuar cdo bashki e cila nuk merr masa ne menaxhimin e mbetjeve inerte, Bashkia Shkoder e quan paradoksale. Pergjegjesi i sherbimeve publike Fatbardh Kuçi thote se eshte kerkuar nje leje mjedisore per grumbullimin e tyre, por kjo i eshte refuzuar nga institucionet e varesise se kesaj ministrie.

Problemi i krijuar ne kete zone nga mbeturinat dhe inertet pranohet prej bashkise Shkoder. Firma te caktuara per shkak te kostos, i shmangen landfildit Bushat, duke i hedhur mbetjet ne keto zona, ndonese kjo eshte kategorikisht e ndaluar.

Aktualisht Bashkia Shkoder eshte ne pritje te nje dakortesie per tu pajisur me nje landfild te posacem per depozitimin e inerteve, kjo edhe ne kuader te strategjise kombetare te menaxhimit te mbetjeve.