Respekt per Florenc Hoxhen dhe te gjithe te ndaluarit, qe dje me nje dinjitet shembullor njerezor, me nje oratori te thjeshte, te rrjedhshme prej qytetaresh te vetedijshem e kryenalte, me kane mahnitur me qendrimin e tyre dinjitoz para prokuroreve dhe gjykateses.

Keqardhje per kedo nga sistemi gjyqesor, qe dje u perkul para presionit te telefonuesve kryeministrore, duke dhene vleresime me dy dhe tre standarde.

Ende nuk e kuptoj se si mund te merren ne konsiderate nje bllok letrash dhe raportesh te fallsifikuara kronologjikisht, te hartuara ne zyren e Drejtorit te Drejtorise se Policise se Tiranes, me nje bashkepunim te paligjshem, mes zyrtareve te dy institucioneve te pavarura.

Si ndjekes nga minuta e pare e procesit te ndalimit te protestuesve te Shkodres dhe te Malesise se Madhe, denoncoj te gjithe proceduren si te paligjshme dhe te zhvilluar ne nje shkelje te rende te Kushtetutes, te Kodit te Procedures Penale, dhe ne nje shkeputje teresore arsyetuese nga vleresimi shkak-pasoje.