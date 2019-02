Lirimi i Gert Gjeneralit, Gjonaj: Ka nisur hetimi për gjyqtarin

Ministrja e Drejtësisë Etilda Gjonaj në një dalje për media ka dënuar lirimin me kusht të shtetasit Gert Gjenerali. Gjonaj tha se në lidhje me çështjen, Ministria e Drejtësisë i është drejtuar KLGJ-së dhe Inspektoriatit të Lartë Shtetëror për nisjen e hetimi disiplinor ndaj gjyqtarit që dha vendimin.

“Inspektime në institucione të tjera në proces verifikimi, ndërkohë ministria e Drejtësisë u njoftua lidhur rreth vendimit të rrethit Gjyqësor Korçë për lirimin me kusht të shtetasit Gert Gjinarari, i dënuar me burgim të përjetshëm. Nga hetimi paraprak që ministria e Drejtësisë kreu, pavarëSisht se vendimi nuk është i prerë është në shkelje.

Për këtë arsye, Ministria e Drejtësisë i është drejtuar KLGJ dhe inspektoriatit të Lartë Shtetëror për inicimin e hetimit disiplinor për gjyqtarin. Shpreh besimin se Prokuroria, Këshilli i Lartë Gjyqësor dhe Inspetorati do të veprojnë shpejt dhe do të marrin të gjitha masat e nevojshme për hetimin administrativ dhe penal në lidhje me këtë çështje. Pavarësisht se Vettingu është në vijim, paralelisht me të gjitha rastet dhe vendimet skandaloze do të hetohet për të vënë para drejtësisë”, tha Gjonaj.