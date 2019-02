Reagimi/ Vasili: Pse OSBE sot është kundër OSBE!?

Kreu i grupit parlamentar të LSI-së, Petrit Vasili, reagoi pas deklaratës së OSBE-së, duke theksuar se kjo organizatë ishte e para që denoncoi blerjen e votave më 25 qershor.

Reagimi i plotë i Vasilit:

OSBE ka qene e para, qe i vuri vulën blerjen e votave ne 25 qershor,vota qe prodhuan qeverinë ilegjime të Edi Ramës.

Opozita eshte e gjitha ne kembe per te vendosur legjitimitetin e qeverisjes,te votes se lire dhe te demokracise.

Edhe Prokuroria shqiptare ka provuar shitblerjen e votes edhe Voice of America i beri publike boterisht.

Pse OSBE sot harron raportin e OSBE per zgjedhjet e 25 qershorit qe i ve vulen shitblerjes dhe kriminalizimit te votes.

Per t’ja rifreskuar memorjen OSBE ne Tirane ja se cfare thote raporti perfundimtar i OSBE per zgjedhjet e 25 qershorit 2017:

OSBE ne raportin perfundimtar e vulosi e zeza mbi të bardhë:

“The campaign was characterized by widespread allegations of vote-buying, concerns over abuse of state resources and workplace-related pressures on voters, which further reduced public trust.”

“Fushata u karakterizua nga akuza të shumta të blerjes së votës, shqetësime mbi abuzimet me resurset shtetërore dhe presione për vendin e punës në këmbim të votës. E gjithë kjo uli ndjeshëm besimin e publikut”

“Several OSCE/ODIHR EOM interlocutors expressed concerns that individuals with a criminal past still played significant roles in the campaign, either as candidates or as supporters.”

“Shumë prej vazhguesve të OSBE-ODIHR shprehen shqetësim që individë me precedentë kriminalë kanë luajtur rol të rëndësishëm gjatë fushatës, qoftë si kandidatë, qoftë si mbëshetës.”