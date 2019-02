Kreu i PD dega Shkoder, Xhevdet Amuli perpara nisjes drejt protestes se Tiranes ka folur per mediat duke deklaruar se sot nga Shkodra do te jene pjesemarres 5 mije shkodrane qe do t’i bashkohen protestes perpara kuvendit.

Prej shume kohesh partia demokratike iu ben thirrje te gjithe demokrateve dhe qytetareve te Shqiperise qe te jene te gjithe te bashkuar dhe te mbrijne te drejtat e tyre, interesat e çdo qytetari.

Prej me shume se dy vitesh partia demokratike I ben apel partise socialiste me Kryeministrin Rama ne krye qe te nderrojne kurs, duke e ditur qe ka ardhur ne pushtet me vota te vjedhura, me paret e droges dhe te krimit.

Protestat nuk do te pushojne qe nga 16 shkurti e ne vazhdim, deri ne rrezimin e kesaj qeverie. Edhe sot ne kete proteste do te marrin pjese protestues nga e gjithe Shqiperia.

Sot nga Shkodra jane nisur qe nga sheshi perpara teatrit “Migjeni”, nga Katedralja dhe sheshi “Isa Boletini”, nga Velipoja, nga Berdica nga komunat Rrethina, nga te gjitha pikat e qarkut te Shkodres.

Sot nga Shkodra do te jene mbi 4 – 5 mije persona drejt Tiranes, megjithese shofereve te autobusave iu eshte bere presion duke I marre patentat, duke iu bllokuar letrat dhe duke I gjobitur, por gjithsesi protesten popullore nuk mund ta ndalojne me presione.