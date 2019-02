Opozita ka thirrur sot per proteste para Kuvendit. Me dhjetera qytetare nga rrethet jane nisur prej oreve te para te mengjesit drejt Tiranes me autobuse dhe mjete private.

Edhe nga Shkodra qe ne oret e para te mengjesit qindra anetare dhe simpatizante te LSI jane nisur drejt Tiranes per tu bere pjese e protestes para Kuvendit, nen kujdesin e deputetit Agron Çela.

Nderkohe nje postobllok policie eshte vendosur ne kufirin mes Shkodres dhe Lezhes per te kontrolluar te gjitha automjetet drejt Tiranes.

Kjo eshte protesta e dyte radhazi, pas tubimit masiv te 16 shkurtit para Kryeministrise.