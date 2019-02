Rama: Unë edhe kam gabuar, edhe jam tërhequr

Pas zhvillimeve të fundit politike në vend, ku opozita ka djegur mandatet, kryeministri Edi Rama po mban një konferencë për mediat.

Rama: Unë nuk jam as i rënë nga qelli dhe as i pagabueshëm. Përkundrazi kam bërë gabim, edhe jam tërhequr edhe kam thënë më fal.

Jam tërhequr duke bërë hap prapa më shumë se njëherë, kur kam parë që ata që protestojnë kanë të drejtë. Kam bërë çmos tu gjendem atyre që më kontaktojnë

“Në 18.45 do t’u drejtohem qytetarëve në një komunikim të drejtëpërdrejtë. Faleminderit paraprakisht të gjithë atyre që do ta ndjekin. Kush s’do mundet dhe dëshiron ta ndjekë, do ta ketë të plotë në ERTV”, shkruan Rama në twitter.