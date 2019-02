Berisha: Socialistët të përzënë Edi Ramën. Ik! Ik dhe vetëm ik!

Ish kryeministri Sali Berisha i bën thirrje socialistëve të largojnë sa më parë Ramën.

Sali Berisha: “Unë i bëj thirrje socialistëve në interesin më të mirë të tyre dhe të Shqipërisë të largojnë me urgjencë Edi Ramën dhe klikën e tij nga pushteti pasi e them absolutisht me bindjen më të thellë se urrejtja ndaj Edi Ramës dhe regjimit të tij bëhet çdo ditë e më e pakufishme. Ata duhet ta dijnë se unë kam konstatuar më 16 dhe dje në masat e gjëra protestuese atë urrejtje që e kam takuar vetëm në vitin 1990- 1991 ndaj diktatorëve dhe diktaturës. I bëj thirrje socialistëve të mos nënvlerësojnë situatën, sepse në mënyrë absolute ndëshkimi popullor për Ecdi Ramën do të jetë tepër i sigurtë. Ndaj ti thërrasin mendjes. Ky është një revolucion i nisur nga studentët tani e kanë marrë fjalën qytetarët. Çdo javë e Edi Ramës në pushtet është rrezik madhor kombëtar. Ik! Ik dhe vetëm ik! Dilni socialistë përzini Edi Ramën, largone nga pushteti njeriun më të rrezikshëm pas Enver Hoxhës”

Berisha ishte sot paradite për të parë ekspozitën e piktorit shqiptar Avni Delvina.