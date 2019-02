Një ditë pas mbledhjes së Kryesisë së PD-së, kreu i kësaj force politike Lulzim Basha mbledh kolegjin e kryetarëve. Burime për ‘BalkanËeb’ bëjnë me dije se mbledhja zhvillohet në selinë e Partisë Demokratike. Mësohet se në mbledhje marrin pjesë të gjithë kryetarët e PD-së në rrethe.

Në mbledhje diskutohet për hapat e mëtejshëm që do ndjekë opozita. Takimi i kolegjit të kryetarëve zhvillohet për të vendosur organizmin, vendimet e kryesisë, protestat dhe takimet.

Kujtojmë që një ditë më parë PD mblodhi Kryesinë e kësaj partie, ku u diskutuan 3 pika kryesore mes të cilave edhe shkarkimin nga të gjitha funksionet dhe anëtarësia të deputetit Myslim Murrizi.

Basha nga Kryesia tha se pika e parë e rendit të ditës është aksioni politik pas dorëzimit të mandateve.

“Të bëhet ndërthurja e protestës me shpalosjen e alternativës. Grupi i punës që do të ngrihet për arsimin e lartë, do të jetë për çdo fushë kryesore, për pensionet, për shëndetësinë, për investimet, etj. Të nisim punën, sepse mund të jemi me zgjedhjet mbrapa dere. Nuk kemi pse të harxhojmë asnjë minutë.”-u shpreh Basha.