Ne kuader te 100 vjetorit te krijimit te klubit Vllaznia dhe nderimin me titullin “Nderi i Kombit” nga Presidenti i Shqiperise, Ilir Meta, ish- presidenti i Vllaznise, Agron Çela ka uruar klubin me te vjeter sportiv ne Shqiperi, duke shprehur se eshte krenar qe ka qene pjese e ketij rrugetimi shekullor per kuq e blute.

Vllaznia “Nderi i Kombit”

Klubi me i vjeter sportiv ne Shqiperi feston 100 vjetorin e krijimit. 100 vite histori, lavdi, pasion e trofe nen ngjyrat kuqeblu qe i dhane gjithcka sportit Shqiptar. Krenar qe isha pjese e rrugetimit nje shekullor te suksesshem te Vllaznise !

Urime Vllazni !

Agron Çela