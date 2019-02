Duke marrë shkasë nga një raport i autoriteteve italiane ku minorenët shqiptarë zinin vendin e parë në Itali, ish-deputeti Petrit Vasili, tha se kjo është një vulë turpi për Edi Ramën.

Reagimi i Vasilit:

Sa here Edi Rama eshte ne siklet fillon te qaje e laje per femijet dhe familjen e tij.

Mire ben ne fund te fundit.

Por ky derdimen qe zvarritet si zhabe pas kembeve te karriges se kryeministrit ka per detyre te mendoje per femijet dhe familjet e Shqiperise ne radhe te pare.

Po per femijet e Shqiperise te zhytur ne skamje dhe varferi se grabit miliona me koncesione dhe me droge e ka gjetur zgjidhjen ky.

Thote ky qe: “Keshtu ndodh ne gjithe boten”.

Por jo, jo absolutisht jo.

Nuk ndodh aspak ne gjithe Europen ajo tragjedi e tmerrshme dhe e paprecedent, qe po ndodh me minorenet ne Shqiperi.

UNICEF Italia dhe Ministria italiane e Punes dhe Perkrahjes Sociale raportojne se Shqiperia eshte e para per numrin e minoreneve te emigruar te pa shoqeruar me prinder.1550 femije emigruan ne 2018 dhe pas nesh vijne vende afrikane qe kane probleme shume te renda dhe popullsi shume me te medha por numrin femijeve emigrante e kane shume me te vogel se Shqiperia.

Ndaj shqiptaret nuk duhet dhe nuk mund te lene më qe te rrije asnje sekonde me shume nje kryeminister qe i urren dhe nuk i dhemb aspak as per femijet shqiptare.

Nuk mundet me qe kjo dhimbje kaq e thelle dhe kaq tragjike te tolerohet.

Cdo njeri i medias,intelektual apo njeri i zakonshem nuk mund te pajtohet me nje tragjedi te tille.

Kushdo ka dicka per te thene ose si prind ose sepse perpara tij ose asaj konsumohet tragjedia e niperve e mbesave te tyre.